VS uiten scherpe kritiek op nederzettingenbeleid Israël

5/10/16 - 22u58 Bron: Belga

Israëlische kinderen spelen in hun buurt in de Amona nederzetting nabij Ramallah op de bezette West Bank. © afp.

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in scherpe bewoordingen nieuwe plannen van de Israëlische regering voor Joodse nederzettingen op de door Palestijnen bewoonde Westelijke Jordaanoever gehekeld. De hoop op een tweestate-oplossing wordt daarmee nog verder afgezwakt, klinkt het in een mededeling van woordvoerder Mark Toner van het State Department.

De tweestatenoplossing met een onafhankelijke Palestijnse staat op het grondgebied van de Westelijke Jordaanoever in vreedzaam nabuurschap met Israël houden de Verenigde Staten maar ook de landen van de Europese Unie als de enige mogelijke aanpak voor vrede in het Midden-Oosten. Israël torpedeert dergelijke plannen sinds lang met almaar nieuwe plannen voor nederzettingen op de Westbank en in Oost-Jeruzalem.



Schending internationaal recht

Ook de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties als Amnesty International zien de nederzettingen als een schending van het internationaal recht. Israël spreekt dat tegen.



Gisteren al had VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon kritiek geuit op de bouwplannen voor nederzettingen ten westen van de Palestijnse hoofdstad Ramallah. De VN en de VS hekelen de Israëlische nederzettingspolitiek al lang, maar de consequenties zijn tot op vandaag uitgebleven.