Israël gaat schip met activisten op weg naar Gazastrook stoppen

Door: redactie

5/10/16 - 16u16 Bron: ANP

Palestijnen tijdens een solidariteitsactie met de internationale groep vrouwelijke activisten die de blokkade proberen te doorbreken. © reuters.

De Israëlische kustwacht staat op het punt een schip met vrouwelijke activisten op weg naar de Gazastrook te stoppen en naar de haven Ashdod te slepen. Israëlische media melden dat "de strijdkrachten het schip gaan escorteren".

De vrouwelijke bemanning van de onder Nederlandse vlag varende Zaytouna-Oliva protesteert met de zeereis tegen de al tien jaar durende belegering van de overbevolkte Gazastrook. Aan boord zijn zeker dertien vrouwen en twee bemanningsleden uit minstens negen verschillende landen. Onder hen ook de Noord-Ierse Nobelprijswinnares voor de vrede (1976) Mairead Maguire.



Israël houdt de strook in een wurggreep, vooral sinds 2007 de beweging Hamas er de touwtjes in handen kreeg. De Egyptische regering van president Abdul Fatah al-Sisi ondersteunt doorgaans de isolatie van deze smalle kuststrook, waar naar schatting meer dan 5000 mensen per vierkante kilometer vrijwel zonder bestaansbronnen opeengepakt zitten.



De zeeblokkade van de Gazastrook is nog niet eerder doorbroken. In 2010 vielen Israëlische commando's een groot schip met hulpgoederen en activisten uit Turkije aan. Daarbij werden negen Turkse opvarenden gedood.