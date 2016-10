Palestijnse gebieden afgegrendeld voor joods nieuwjaar

Door: redactie

3/10/16

Joodse nederzetting Shilo op de bezette Westelijke Jordaanoever. © afp.

Vandaag en morgen vieren de joden hun nieuwjaar (Rosj Hasjana). De Israëlische autoriteiten hebben naar aanleiding hiervan de Palestijnse gebieden afgegrendeld. Sinds zondagnacht tot dinsdagnacht kunnen Palestijnen enkel in noodgevallen de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook verlaten. Wie vanuit deze gebieden naar het werk moet, wordt niet doorgelaten.

Dat zegt het Israëlische leger.

Het is een jaarlijkse terugkerend fenomeen dat Israël de grenzen sluit uit angst voor aanslagen tijdens het joodse nieuwjaar.



Vooral in Jeruzalem zijn strenge veiligheidsmaatregelen van kracht. Maar ook de Ibrahimi-moskee in Hebron is gesloten voor moslims. Dit gebouw wordt deels als synagoge, deels als moskee gebruikt.