Palestijn overleeft aanval op Israëlische soldaat niet

1/10/16 - 00u11 Bron: Belga

Israël-Palestina Op de Westelijke Jordaanoever is avond een Israëliër zwaargewond geraakt door een steekpartij in Qalandia. Zijn aanvaller, een Palestijn, werd doodgeschoten.

De 28-jarige aanvaller uit Jeruzalem stapte in de richting van een Israëlische wegblokkering en viel daar met een mes een lid van de veiligheidsdiensten aan. Zijn collega's schoten daarop de aanvaller dood, aldus de politie. De gewonde militair werd overgebracht naar het ziekenhuis.



In Jeruzalem, de Palestijnse gebieden en Israël vinden dergelijke aanvallen regelmatig plaats. Daardoor stierven sinds 1 oktober 2015 al 231 Palestijnen, 34 Israëliërs, twee Amerikanen, een Eritreeër en een Soedanees. De meeste Palestijnen kwamen om nadat ze aanvallen tegen Israëliërs uitvoerden of probeerden uit te voeren, meestal met een mes.



Na de nieuwe aanval vreest Israël opnieuw een escalatie van het geweld, zeker omdat vanaf oktober verschillende grote Joodse feesten plaatsvinden, zoals Jom Kipoer, Rosh Hashanah en Soekot. In 2015 waren er tijdens die feestperiode grote spanningen tussen Israëliërs en Palestijnen.