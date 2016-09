Israël neemt afscheid van Shimon Peres, ook premier Michel naar begrafenis

Door: redactie

29/09/16 - 10u33 Bron: Belga

Erewachten van de Knesset staan naast de doodskist van voormalig premier en nobelprijswinnaar Shimon Peres. © epa.

Israël is vandaag begonnen afscheid te nemen van Shimon Peres. De voormalige president ligt opgebaard in het Israëlische parlementsgebouw. Premier Benjamin Netanyahu en huidig president Reuven Rivlin legden een krans. Ook oppositieleider Yitzhak Herzog en parlementsvoorzitter Yuli Edelstein waren in de Knesset om Peres de laatste eer te bewijzen. Ook premier Charles Michel reist naar Jeruzalem voor de begrafenis, zo deelt zijn kabinet mee.