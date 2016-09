Voormalige Israëlische president Peres (93) overleden

Door: Redactie

De voormalige Israëlische president Shimon Peres is deze nacht op 93-jarige leeftijd overleden. Peres' persoonlijke arts liet aan AFP weten dat de oud-president rond 2 uur 's nachts in zijn slaap is gestorven. Gisteren meldden de Israëlische media al dat Peres' familieleden naar het Sheba Medical Center in Tel Aviv waren gekomen om afscheid van hem te nemen.

Peres stond aan de de wieg van Israël en speelde als militair en politicus een cruciale rol in de vestiging van de Joodse staat in Palestina. Hij kreeg op 13 september een zware beroerte en werd in een ziekenhuis in Tel Aviv opgenomen. Peres was in twaalf Israëlische kabinetten minister, twee maal premier en van 2007 tot 2014 president.



Arbeiderspartij

Peres werd geboren in het destijds Poolse Wiszniew en verhuisde als kind van elf naar Palestina. In 1948 stapte hij aan de zijde van de Israëlische 'Vader des Vaderlands' David Ben Gurion (1886-1973) in de politiek. Hij was lid van de Arbeidspartij en werd in 1959 lid van het parlement. Hij maakte deel uit van een tiental regeringen en was drie keer eerste minister (1977, 1984-86, 1995-1996).



Nobelprijs

Peres was een architect van onder meer de aanval op Egypte in 1956, het Israëlische nucleaire programma en de vredesonderhandelingen met de Palestijnen die in 1993 tot de akkoorden van Oslo leiden. Het jaar daarna kreeg hij, samen met Yitzhak Rabin en Yasser Arafat, de Nobelprijs voor de Vrede.