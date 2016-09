Israël lanceert zijn "meest gesofisticeerde spionagesatelliet ooit"

Door: redactie

13/09/16 - 21u13 Bron: Belga

Eerder deze maand verloor Israël nog een satelliet bij de explosie van de Falcon-9-draagraket van SpaceX © epa.

Israël heeft vandaag een nieuwe spionagesatelliet gelanceerd, zo heeft de gezaghebbende Israëlische krant Haaretz op gezag van veiligheidsfunctionarissen gemeld.

Het gaat om de Ofek-11 satelliet die om 17.30 uur plaatselijke tijd in de nok van een niet nader genoemde draagraket was vertrokken op de basis Palmahin ten zuiden van Tel Aviv.



Op gezag van niet nader genoemde veiligheidsfunctionarissen meldde de Amerikaanse conservatieve zender Fox News dat de lancering een succes was en dat het om "meest gesofisticeerde spionagesatelliet ooit" van de joodse staat gaat.



De kunstmaan kan jaarljks tot 64.000 minuten beelden schieten.



In tegenstelling tot andere ruimtevaartmogendheden lanceert Israël naar het westen en dus tegen de rotatie van de Aarde in, zodat zijn draagraketten minder natuurlijke snelheid meekrijgen. De joodse staat wil immers zijn Arabische buren niet voor het hoofd stoten indien er zich een ongeluk zou voordoen bij een lancering in de klassieke oostelijke richting.



De Ofek-11 is door Israeli Aerospace Industries (IAI) gebouwd. Zijn voorganger Ofek-10 ging in 2014 de ruimte in, de Ofek-9 in 2010.



Op 1 september verloor Israël zijn civiele telecommunicatiesatelliet Amos-6 toen de Falcon-9 draagraket, die het tuig in de ruimte moest afzetten, explodeerde naar aanleiding van een test op het lanceerplatform op Cape Canaveral in Florida.