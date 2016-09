"Palestijnse president Abbas was KGB-agent in jaren 80"

Door: redactie

De Palestijnse president Mahmoud Abbas werkte in de jaren tachtig als KGB-agent. Dat blijkt uit documenten van de inlichtingendienst van de Sovjet-Unie, meldt de Israëlische omroep Channel 1. De hoge Palestijnse functionaris Nabil Shaath sprak het nieuws vanavond onmiddellijk in alle toonaarden tegen.

De belastende stukken zijn volgens Channel 1 afkomstig van KGB-deserteur Vasily Mitrochin, die ze begin jaren negentig naar het Westen smokkelde. Ze bleven daar nog jarenlang achter slot en grendel en worden maar mondjesmaat vrijgegeven. De documenten van het zogeheten Mitrochin-archief die al wel zijn gedeeld, gelden als behoorlijk betrouwbaar.



Channel 1 heeft nu de hand gelegd op documenten van Mitrochin waarin Abbas wordt genoemd als geheim agent van de KGB in 1983 in de Syrische hoofdstad Damascus. Abbas, die in het dagelijks bestuur van de Palestijnse bevrijdingsbeweging Fatah zat, verbleef daar indertijd als balling.



Moeizame verhouding

De Israëlische regering en Abbas hebben een uiterst moeizame verhouding en het vredesproces ligt al jaren stil. Premier Benjamin Netanyahu zegde een afspraak met Abbas in Moskou, de eerste in lange tijd, onlangs af. Shaath beticht Israël ervan deze afzegging te willen verdoezelen door een schandaal over Abbas en de Russen op te poken, schrijft de krant The Times of Israel.



Ook het conflict tussen Israël en de Palestijnen stond decennialang in het teken van de Koude Oorlog. De Verenigde Staten steunden Israël door dik en dun, terwijl de Sovjet-Unie optrad als beschermheer van enkele Arabische landen en de Palestijnen.