Israël wil Europa helpen in strijd tegen terreur

Door: redactie

6/09/16 - 18u28 Bron: ANP

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de Nederlandse eerste minister Mark Rutte. © reuters.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu wilde vandaag tijdens een gesprek met de Nederlandse premier Mark Rutte één ding duidelijk maken: Israël wil Nederland en Europa graag helpen in de strijd tegen islamitisch terrorisme. Maar concrete afspraken zijn niet gemaakt. "Israël verdedigt onze gemeenschappelijke waarden", zei Netanyahu. "Wij willen onze ervaringen (op het gebied van terrorismebestrijding, red.) met jullie delen". Volgens hem komt er steeds meer waardering voor de rol die zijn land speelt op dit gebied.

Rutte ging niet in op het aanbod van zijn "goede vriend" Netanyahu. Hij zei wel dat hij de relatie met Israël wil verdiepen. Maar ook dat Israël moet stoppen met de uitbreiding van de nederzettingen in bezet Palestijns gebied. Hij pleitte voor positieve stappen om het vredesproces weer op gang te brengen.



Palestijns-Israëlisch overleg

Israël en de Palestijnen gaan mogelijk in Nederland wel rechtstreeks met elkaar praten over water, goederenvervoer en energie. Dat overleg komt er op initiatief van het Nederlandse kabinet. De hoop is dat de eerste bijeenkomst dit jaar nog plaatsheeft. Rutte had de zaak eerder al telefonisch besproken met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas. De hoop van het kabinet is dat zo'n overleg van Palestijnse en Israëlische experts ook een positieve uitstraling heeft op het vredesoverleg.



Gas naar Gazastrook

Netanyahu liet weten ook akkoord te gaan met het leggen van een gaspijpleiding naar de Gazastrook. Nederland heeft bijgedragen aan een onderzoek naar de mogelijkheden hiertoe, zei Rutte. Ook wil hij de watertoevoer naar de Palestijnse strook verbeteren. "Wij willen de bevolking (van Gaza) helpen", stelde hij.



De Israëlische premier verklaarde verder bereid te zijn de Palestijnse leider Abbas overal en wanneer maar te ontmoeten. Maar hij zei tegenstrijdige berichten hierover van de Palestijnen te krijgen. Eerder was er sprake van dat er een mogelijke ontmoeting tussen beide leiders in Moskou zou zijn. Dat gaat niet door.