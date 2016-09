Chaos na stilleggen spoorwerken voor sabbat in Israël

Door: redactie

4/09/16 - 13u52 Bron: ANP

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu (rechts) en transportminister Yisrael Katz. © reuters.

Israël Het stilleggen van spoorwerkzaamheden tijdens de sabbat heeft in Israël geleid tot chaotische toestanden. Pendelaars kwamen terecht in kilometerslange files en honderden mensen demonstreerden tegen de verstoring van het treinverkeer tussen de grote steden Haifa en Tel Aviv.

Premier Benjamin Netanyahu had besloten dat voor zaterdag geplande werkzaamheden aan het spoor vanwege de sabbat moesten worden uitgesteld. Daarmee kwam hij tegemoet aan de wensen van zijn ultra-orthodoxe coalitiepartners, die vinden dat niet gewerkt mag worden tijdens de joodse rustdag.



Doordat een gedeelte van het spoor kort voor het begin van de sabbat was ontmanteld, moest het treinverkeer zondag worden stilgelegd om de werkzaamheden af te maken. Volgens de krant Haaretz treft dat besluit zo'n 250.000 forenzen. Gedupeerde reizigers zijn aangewezen op vervangend busvervoer.



Niet iedereen bleek blij te zijn met de knieval voor ultra-orthodoxe Joden. Honderden betogers gingen zaterdagavond de straat op in Tel Aviv en Haifa. Ze hadden te horen gekregen dat het treinverkeer tussen de steden pas zondagnacht zou worden hervat.



Netanyahu wees zelf met de beschuldigende vinger naar transportminister Yisrael Katz, een rivaal binnen zijn Likud-partij. "Ministers worden benoemd om crisis te voorkomen, niet om ze te creëren", sneerde de premier.



Volgens een verklaring van het kantoor van Netanyahu stuurt Katz aan op "het verstoren van de relatie tussen de premier en het ultra-orthodoxe publiek". De transportminister heeft nog niet gereageerd op de kritiek.