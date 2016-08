Bewerkt door: Redactie

Israëlische militairen hebben vandaag een schijnbaar ongewapende Palestijn doodgeschoten. De man liep op de soldaten af in een Palestijns dorp op de bezette Westelijke Jordaanoever, zo deelde een militaire woordvoerster mee.

Terwijl de verdachte naderde, schoten de troepen op hem, wat resulteerde in zijn dood Militaire woordvoerster

Een Palestijnse functionaris zei dat de 38-jarige man aan een psychiatrische aandoening leed. Een aantal Israëlische nieuwssites meldde dat de man ongewapend was, maar de legerwoordvoerster weigerde in te gaan op die berichten.



"Israëlische troepen zagen een verdachte naar een IDF-post (Israël Defence Forces) rennen in Silwad", aldus de woordvoerster. "Terwijl de verdachte naderde, schoten de troepen op hem, wat resulteerde in zijn dood. Het incident wordt momenteel onderzocht."



Sinds oktober vorig jaar hebben Palestijnse aanvallen aan 35 Israëliërs het leven gekost. Aan Palestijnse kant vielen er meer dan 200 slachtoffers, onder wie heel wat mensen die zelf een aanval hadden ondernomen.