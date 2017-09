"Meer dan 1.300 vrouwen en kinderen van jihadisten in de gevangenis in Irak"

Door: redactie

11/09/17 - 19u15 Bron: Belga

De honderden vrouwen en kinderen hadden zich eind augustus overgegeven aan de Koerdische troepen. © reuters.

De Iraakse autoriteiten hebben meer dan 1.300 vrouwen en kinderen van jihadisten van 14 verschillende nationaliteiten opgesloten, die zich hadden overgegeven aan de Koerdische troepen. Dat heeft een verantwoordelijke van het Joint Operations Command, dat de strijd tegen IS in Irak coördineert, verklaard.

"De peshmerga's hebben 1.333 vrouwen en kinderen van families van jihadisten van Islamitische Staat aan ons overgedragen", aldus de verantwoordelijke.



Eind augustus hebben de Iraakse troepen de controle over het jihadistisch bastion Tal Afar heroverd op IS. In het naburige dorp al-Ayadieh, waar de laatste jihadisten zich hadden verschanst, kregen de militairen nog veel weerstand van de IS-strijders. De honderden vrouwen en kinderen hadden zich in dat dorp overgegeven aan de Koerdische troepen, legt de verantwoordelijke uit.



"We hebben ze overgebracht naar een kamp voor ontheemden in de buurt van Mosoel", 70 kilometer ten oosten van Tal Afar.



Volgens getuigen hadden in Tal Afar en de omliggende gemeenten tientallen jihadisten zich overgegeven aan de Koerdische strijders nadat ze hun families geholpen hadden om te vluchten uit de dorpen. Ze konden dat ongemerkt doen door zich te mengen tussen de vluchtende inwoners uit Tal Afar.