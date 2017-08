"Alsof ik in een schietkraam stond": een van dodelijkste scherpschutters VS getuigt over zijn meest memorabele missies

Koen Van De Sype

The Reaper: dat is de bijnaam van Nicholas Irving (30), een van de dodelijkste scherpschutters van de Verenigde Staten. In zijn recentste boek licht hij een tipje van de sluier over zijn indrukwekkendste en meest memorabele missies. "Ik voelde me toen echt onoverwinnelijk."

In zijn eerste boek - The Reaper - vertelde Irving al hoe hij voor het eerst iemand doodde tijdens een missie in het Iraakse Tikrit. Hij was amper 18 jaar en schoot zeven kogels in het hoofd van een man. "Het spatte uiteen in een wolk van nevel en brokken", zei hij daarover.



Nachtmerrie

Een van zijn meest memorabele missies noemt hij zelf operatie 'Hotel Party' in Mosoel, Irak. De mannen van zijn speciale eenheden moesten uniformen aan van gewone Amerikaanse soldaten in die regio en hadden maar één opdracht: zo veel mogelijk schade aanrichten.



Coole gast

"Het was een van die keren dat ik me echt een coole gast voelde", vertelt Irving. "Ik was amper 18 of 19 jaar en kwam aangereden in een Strykertank, klaar om beschoten te worden door de slechteriken. Ik voelde me onoverwinnelijk. Boven het hotel vlogen helikopters waaruit mannen afdaalden. Eentje hing eruit, terwijl hij zijn machinegeweer leegschoot. Ikzelf had een sigaret in mijn ene hand en knalde de vijand neer met mijn andere. Het was een ervaring." (lees hieronder verder) © Facebook. © Facebook.

Hoeveel mannen hij doodde tijdens de raid? Irving raakte naar eigen zeggen de tel kwijt. "De vijand verwachte het gewone leger, dat regels had over wie het kon doden en wie niet, niet dit", zegt hij. "Ik mikte en richtte mijn vizier op het hoofd van een man achter een venster. Ik haalde de trekker over en zag hem uit het zicht verdwijnen toen hij op de grond viel. Ik moest het even laten inzinken dat ik net iemand in het hoofd had geschoten, maar ik mocht me niet te veel opwinden. Ik moest me ontspannen want met te veel adrenaline in mijn lijf zou het moeilijk worden om te richten." (lees hieronder verder) © Facebook.

Hij mikte weer op hetzelfde raam en vuurde opnieuw. "En nog een keer viel er iemand op de grond. Ik knipperde met mijn ogen. Het was alsof ik in een schietkraam op de kermis stond. Opnieuw zag ik iemand achter het raam. Was het de eerste man die ik had neergeschoten of iemand anders? Het maakte niet uit. Ik moest hen uitschakelen, al waren het zombies geweest."



Opspatten

Terwijl de strijd verder ging, zag Irving plots iets opspatten vanachter een kameraad. De man wankelde eerst achterover en vervolgens voorover, terwijl zijn helm ronddraaide. Irving zag een groot gat onder zijn schouderblad en bloed drupte van zijn rug naar beneden. Terwijl de dokter zich ontfermde over hem, kwam er nog meer slecht nieuws. De munitie was op. En toen deden de piloten van de helikopters iets wat Irving nog nooit had gezien. Ze lieten zich uit hun raam hangen en vlogen telkens opnieuw over het hotel, terwijl ze het vuur openden met hun kleine wapens. Tot iedereen weer in zijn Stryker zat. (lees hieronder verder) © Facebook.

Intussen is het leven van Irving drastisch veranderd. Toen hij na zes jaar het leger verliet, ging hij door een moeilijke tijd. Hij schreef zijn eerste boek in een waas van alcohol en posttraumatische stress. Het werd een instant succes en sindsdien is hij een graag geziene gast in televisieshows. Hij speelde al mee in een film en Jay-Z - de man van popster Beyoncé - is bezig aan een miniserie over zijn leven.



Vermoord

Hij geeft wel toe dat hij wegblijft van groepen mensen met vuurwapens, sinds wat er gebeurde met zijn gelauwerde collega Chris Kyle. Die werd in 2013 vermoord door een teruggekeerde militair die hij wilde helpen met zijn psychische problemen. Irving wil desondanks soldaten blijven bijstaan, onder meer ook als ze terugkeren van het slagveld: "een van de grootste uitdagingen". (lees hieronder verder) Sniper Chris Kyle. © ap. Eddie Ray Routh werd veroordeeld voor de moord op Kyle. © ap.