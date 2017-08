Frankrijk gaat Irak 430 miljoen euro lenen

Door: redactie

26/08/17 - 16u50 Bron: Belga

Frans president Emmanuel Macron en zijn defensieminister Jean-Yves Le Drian. © afp.

Strijd tegen IS Frankrijk gaat Irak dit jaar nog 430 miljoen euro lenen. Dat heeft buitenlandminister Jean-Yves Le Drian meegedeeld aan de Iraakse premier Haider al-Abadi. Irak zit financieel in slechte papieren vanwege de strijd tegen Islamitische Staat (IS) en de lage oliekoers.