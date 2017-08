Iraakse troepen heroveren centrum van Tal Afar

Door: redactie

Strijd tegen IS De Iraakse troepen hebben naar eigen zeggen de controle over het centrum van Tal Afar heroverd, een van de laatste bolwerken van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) in Irak. Generaal Abdelamir Yarallah, hoofd van de militaire operaties in de veldslag om Tal Afar, zei dat de antiterreureenheden de Iraakse vlag boven de citadel hebben gehesen.