Foto's getuigen van Belgische steun aan offensief van Tal Afar

Door: redactie

22/08/17 - 20u00 Bron: Belga

Belgische en Amerikaanse soldaten in de buurt van de frontlinie tijdens het offensief om Tal Afar. De noordelijke stad in Irak geldt als één van de laatste bolwerken van Islamitische Staat in het land. © ap.

Het agentschap Associated Press heeft foto's gepubliceerd van Belgische special forces in de nabijheid van de frontlinie in het offensief om Tal Afar, de noordelijke stad in Irak die geldt als één van de laatste bolwerken van Islamitische Staat in het land.