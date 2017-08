Bewerkt door: ib

8/08/17

De Franse president Emmanuel Macron (rechts) en zijn vrouw Brigitte Macron. © reuters.

Frans president Emmanuel Macron heeft de Iraakse premier Haidar al-Abadi naar Frankrijk uitgenodigd. De twee hadden maandag telefonisch contact met elkaar.

Macron en al-Abadi spraken er over de strijd tegen Islamitische Staat en over het stabiliseren van de gebieden die bevrijd zijn van de terreurbeweging.



Vorige maand riep de Iraakse regering de overwinning uit in de stad Mosoel, één van de belangrijkste bolwerken van IS in Irak.