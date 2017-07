Lot van al-Baghdadi blijft onduidelijk: "Hij is bijna zeker nog in leven"

SVM

17/07/17 - 16u12 Bron: Belga

© afp.

Rusland kan na bijna een maand nog steeds niet bevestigen dat leider van terreurgroep Islamitische Staat Ibrahim Abu Bakr al-Baghdadi wel degelijk gestorven is. "We hebben geen exacte informatie", aldus Kremlin-woordvoerder Dmitri Peskov. Volgens het persagentschap TASS beschikt Rusland over tegenstrijdige informatie die nog door de autoriteiten moet worden gecontroleerd. De Iraakse en Koerdische inlichtingendiensten stellen zelfs vlakaf dat al-Baghdadi bijna zeker nog in leven is.