De verwoestende invloed van IS op kinderen: "We moesten handen en voeten afsnijden, anders mochten we onze mama nooit meer zien"

SVM

11/07/17 - 17u39 Bron: News.com.au/SBS.com

Mosoel mag dan na drie jaar bevrijd zijn van IS-terreur, de psychologische littekens zullen nog lang nazinderen. Seksuele slavernij, barbaarse martelpraktijken of laffe zelfmoordaanslagen: de plaatselijke bevolking kreeg er haast dagelijks mee te maken. Voor kinderen kwam de gruwel dubbel zo hard aan. In een Dateline-documentaire die vanavond uitgezonden wordt op de Australische zender SBS vertelt een elfjarig meisje hoe ze samen met haar jongere broers een gevangene moest verminken. De man zou het uiteindelijk niet overleven.

"Op een dag hield mijn broer Shadi (5) een mes tegen de keel van ons zusje", klinkt het uit de mond van Hadya. "Als mijn moeder hem niet tegengehouden had, zou hij haar oor afgesneden hebben. Hij zei dat ze van hem was en dat hij ook haar keel zou doorsnijden." Bikkelharde woorden, maar het elfjarige meisje spreekt ze uit alsof ze de normaalste zaak van de wereld zijn.



Onverstoord gaat het elfjarige meisje verder. "Shadi heeft ook eens bijna de tent in brand gestoken. Mijn zusje lag te slapen en er kwam rook naar buiten. Hij gaf als uitleg dat we alles moesten platbranden, zoals IS gezegd heeft."



"We kregen elk een machete"

Pure indoctrinatie dus, maar de IS-strijders zelf gingen nóg een stap verder. Ze verplichtten de kinderen om een gevangene te verminken. "Een van hen zei: 'jij snijdt een voet af, jij een arm en jij snijdt zijn gezicht open met een mes. Anders zullen jullie jullie moeder nooit meer zien en vermoord ik jullie allemaal'. We durfden niet weigeren. We kregen elk een machete. Ik moest zijn handen afsnijden en heb dat gedaan. Fadi (9) moest zijn voeten afsnijden. Shadi moest zijn gezicht toetakelen met een mes." Volgens de kinderen is het slachtoffer gestorven "toen Shadi hem in het oog stak". Ayad was twaalf jaar toen hij als kindsoldaat ingelijfd werd. © rv.

"Onze eerste fout wordt meteen de laatste"

In de reportage komen ook de trainingskampen voor kinderen aan bod: wie twaalf jaar was, kwam al in aanmerking om een opleiding tot soldaat te volgen. De zogenaamde 'welpen van het kalifaat' leerden hoe ze explosieven en geweren moesten gebruiken en propaganda moesten maken.



Ayad was een van de twaalfjarigen die als kindsoldaat ingelijfd werd. Als Koerdische yezidi moest hij in principe tegen zijn eigen volk vechten. Voor de camera vertelt hij over zijn strakke dagschema. "Om 4 uur 's nachts moesten we opstaan. We moesten ons wassen en bidden. Na het gebed moesten we de Koran lezen en dan begon de training. We leerden hoe we explosieven in de grond moesten stoppen. En we kregen ook een waarschuwing: onze eerste fout zou meteen onze laatste worden. Ze sloegen ons met een elektrische kabel als we onze les niet geleerd hadden. En ze schoten vlak naast onze voeten, opdat we sneller zouden lopen." Op online veilingen worden jonge seksslavinnen verhandeld. © rv.

Online veilingen

Een Iraakse soldaat maakt duidelijk dat een kinderleven in hun ogen niets waard is. "IS stuurde jonge tieners op onze troepen af, bedoeling was dat ze zichzelf dan opbliezen. De meesten waren tussen de tien en vijftien jaar oud."



Jonge meisjes werden dan weer ontvoerd om als huishoudhulp of seksslavin ingezet te worden. Een informant die uit het kalifaat wist te ontsnappen, toont via zijn smartphone dat online veilingen wel degelijk bestaan. "Hier kopen en verkopen jihadi's minderjarige meisjes, sommige slachtoffers zijn amper zes jaar oud", klinkt het. Hij pikt er één advertentie uit. "Ontmaagde slavin te koop. Leeftijd: 13 jaar. Lichaam: slank, groot. Prijs: 9.000 dollar." Maths lessons in Mosul - the shocking legacy of I.S. indoctrination and abuse of kids, tonight on #DatelineSBS | https://t.co/SAqk2itqp2 pic.twitter.com/5VL8krn5ek — Amos Roberts (@amosroberts) Tue Jul 11 00:00:00 MEST 2017