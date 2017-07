Iraakse troepen heroveren oude stad Mosoel op IS

EB

8/07/17 - 14u56 Bron: Reuters

Iraakse militairen feestend in het oude stadsgedeelte van Mosoel. © reuters.

De Iraakse regeringstroepen hebben de controle heroverd over de oude stad van Mosoel, het laatste gebied in de stad dat nog in handen was van terreurbeweging Islamitische Staat. Dat heeft een woordvoerder van het leger gemeld.