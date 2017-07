Veertien doden bij zelfmoordaanslag in vluchtelingenkamp in Irak

KVE

2/07/17 - 22u15 Bron: Belga

Archiefbeeld van vluchtelingen in Mosoel © afp.

Bij een zelfmoordaanslag in een vluchtelingenkamp in de Iraakse provincie al-Anbar, in het westen van het land, zijn veertien mensen om het leven gekomen. Er vielen ook dertien gewonden. Dat heeft de lokale politie meegedeeld.