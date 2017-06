Iraakse premier: "Vernieling moskee in Mosoel betekent nederlaag voor IS"

TT

22/06/17 - 12u35 Bron: Reuters, Belga

Beeld van 24 mei: de leunende minaret en de al-Nuri-moskee in het oude stadsdeel van Mosoel, tijdens het offensief om het gebied te heroveren van IS. © afp.

Strijd in Irak Met de vernietiging van de beroemde Grote al-Nuri-moskee in Mosoel heeft terreurgroep IS feitelijk toegegeven dat ze verslagen zijn. Zo reageert de Iraakse premier Haider al-Abadi op het neerhalen van het historische gebouw gisteren.

Op Amerikaanse beelden van gisteren is de schade aan de moskee te zien. © ap. © photo news. "Het bombardement van de al-Habda-minaret en de al-Nuri-moskee is een formele verklaring van hun nederlaag", aldus al-Abadi. De moskee met de bekende scheve minaret in de binnenstad van Mosoel werd gisteren met explosieven door IS tot ontploffing gebracht. Iraakse troepen veroveren met de hulp van de internationale coalitie onder leiding van de Amerikanen steeds meer terrein op de terreurgroep in de stad, en vermoedelijk heeft IS willen vermijden dat de moskee als een 'trofee' door het Iraakse leger heroverd zou worden. Gisteren konden de Irakezen tot op honderd meter van de locatie naderen.



Op zijn propagandasite Amaq ontkent IS dat zij achter het bombardement zitten: de gebouwen werden door vliegtuigen van de Verenigde Staten vernield, heet het daar. De VS ontkennen dat ten stelligste. Lees ook "IS-strijders vallen doelgericht kinderen aan"

