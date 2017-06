Franse journalist die gewond raakte in Mosoel overleden

Bewerkt door: ib

20/06/17 - 05u20 Bron: Belga

De Irakese troepen rukken op naar Mosoel. © afp.

De Franse journalist Stéphane Villeneuve, die gisteren gewond raakte bij de ontploffing van een mijn in de Iraakse stad Mosoel, is overleden aan zijn verwondingen. Dat heeft France Télévisions, de Franse openbare omroep, gemeld.

#Irak : C¿est avec une immense tristesse que nous avons appris le décès du journaliste Stéphane Villeneuve https://t.co/Z5PUsTlSNB — FranceDiplomatie¿¿¿¿ (@francediplo) Tue Jun 20 00:00:00 MEST 2017

Villeneuve raakte samen met twee Franse journalisten gewond bij de explosie, hun "fixer", de Koerdische journalist Bakhtyiar Addad, overleed gisteren al, aldus ook Reporters Zonder Grenzen.



De journalist, die al over talrijke conflicten reportages had gemaakt, werkte voor #5bis Productions en maakte voor het actuaprogramma 'Envoyé Special' een reportage over de oorlog in Mosoel.



De journalisten volgden de Iraakse speciale eenheden in hun strijd om Mosoel, de tweede stad van het land, die in handen is van terreurgroep Islamitische Staat, te heroveren.