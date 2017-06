Iraakse troepen voeren strijd tegen IS om oude gedeelte van Mosoel te heroveren

Door: redactie

18/06/17 - 09u18 Bron: Belga

© afp.

Iraakse troepen hebben de aanval ingezet om het oude gedeelte van de stad Mosoel te heroveren op terreurgroep Islamitische Staat (IS). Dat meldt het Iraakse leger.

De herovering van de oude stad, met zijn smalle en dicht bevolkte straten, is cruciaal voor de Iraakse strijdkrachten om op termijn de volledige stad Mosoel te heroveren op de terroristen.



De terreurorganisatie komt in Irak, en ook in Syrië, volgens de internationale strijdkrachten steeds meer in de verdrukking te staan. Koerdische strijders rukken steeds nadrukkelijker op naar het Syrische bolwerk Raqqa en een coalitie van sjiitische paramilitaire troepen veroverden begin juni met steun van de Iraakse luchtmacht Al-Baaj.



De bevrijding van die grensstad kadert in een ruimere operatie om IS ook te verdrijven uit Mosoel, het laatste belangrijke bolwerk van IS in het noorden van Irak.