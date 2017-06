IS houdt 100.000 burgers in Mosoel vast als menselijk schild

Door: redactie

17/06/17 - 00u21 Bron: News.com.au

Dit meisje werd gered uit de klauwen van IS door Iraakse troepen. © afp.

Islamitische Staat houdt meer dan 100.000 Irakezen vast in het oude stadsgedeelte van Mosoel, dat meldt een gezant van de Verenigde Naties vandaag. De rebellen gebruiken deze onschuldige burgers als menselijk schild tegen de troepen van het Iraakse leger.

Irakese vluchtelingen in hun tijdelijk kamp. © afp. © reuters. Irakese vluchtelingen trekken naar een tijdelijk kamp in Mosoel. © afp.

Iraakse troepen voeren momenteel een strijd om Mosoel opnieuw te veroveren uit de handen van IS. In 2014 namen de jihadisten deze stad in en sindsdien zwaaien ze er de plak. Bruno Geddo, een VN-gezant, zegt dat IS burgers gevangen heeft genomen in gevechten buiten Mosoel en dat ze deze onschuldige mensen nu vasthouden in de oude stad, een van de laatste delen van Mosoel waar ze nu nog de macht hebben.



"Ik schat dat het om 100.000 mensen gaat", zei Geddo aan journalisten in Genève. "We weten dat IS de gevangen mee heeft verhuisd toen ze zich hebben teruggetrokken uit andere locaties. Deze burgers worden echt als menselijk schild gebruikt. De gevangenen hebben geen eten, water of elektriciteit, de omstandigheden waarin ze moeten leven worden met de dag erger. Overal rond hen wordt gevochten."



Sluipschutters

IS heeft sluipschutters ingezet, zij hebben de opdracht om iedereen die de zone wil verlaten te doden. "De enkelingen die wel wisten te ontsnappen zijn ernstig getraumatiseerd", getuigt Geddo.



Sinds de strijd om Mosoel opnieuw te veroveren 9 maanden geleden begon, werden ongeveer 862.000 mensen uit de stad geëvacueerd. Ongeveer 195.000 van hen keerden terug naar de bevrijde oostelijke delen. 667.000 Irakezen leven nog in kampen of bij gastgezinnen. Geddo zegt dat VN hulp aan meer dan 500.000 van hen heeft verleend, ook hebben ze geassisteerd bij de terugkeer naar Mosoel. Veel van deze mensen leven nu in gebombardeerde gebouwen. Pure ellende."