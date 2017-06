Minstens veertien doden bij aanval van IS in Irak

Door: redactie

10/06/17 - 16u16 Bron: Belga

De stad Sharqat ligt ten noordwesten van Bagdad. © afp.

Minstens veertien mensen zijn vandaag omgekomen bij een aanval van militanten van terreurgroep Islamitische Staat (IS) in het noorden van Bagdad. Dat zei een veiligheidsfunctionaris.

De aanval gebeurde in Sharqat, nabij het noordelijke Tikrit. Onder de doden zijn ook een kind en drie vrouwen, aldus de functionaris, die niet bij naam genoemd wou worden. De aanvallers voeren nog hevige gevechten met stammenstrijders, klonk het.



Irak heroverde Sharqat op IS in september vorig jaar. Sharqat ligt op 280 kilometer ten noorden van Bagdad.



Sinds oktober voert IS een reeks tegenaanvallen uit. Irak startte toen een operatie met de steun van de VS om de extremisten uit hun laatste bolwerk in Mosoel te verdrijven.