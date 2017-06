"IS doodde 163 vluchtende mensen in één dag"

SVM

De jihadistische terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft op 1 juni 163 mensen gedood die probeerden om de belegerde Iraakse stad Mosoel te ontvluchten. Dat heeft de hoge VN-commissaris voor de Mensenrechten, Zeid Ra'ad al-Hoessein, vandaag in Genève verklaard.

"De brutaliteit van IS en andere terroristen kent geen duidelijk geen grenzen", verklaarde hij voor de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties. "De lichamen van de vermoorde Iraakse mannen, vrouwen en kinderen liggen nog in de straten van de wijk al-Shira, in het westen van Mosoel."



Bovendien zijn er in dezelfde wijk nog heel wat mensen vermist, zo zegt de VN-commissaris. Mogelijk ligt het eigenlijke dodental dus nog hoger.



De stad Mosoel is het laatste grote bolwerk van IS in Irak. Het Iraakse leger probeert al sinds oktober om de terreurgroep uit de stad te verjagen. Sinds januari heeft het leger het oosten van Mosoel in handen.