Nieuwe aanslag in Bagdad maakt zeker vijftien doden

30/05/17 - 10u22 Bron: Belga

© ap.

Bij een tweede aanslag met een bomauto binnen enkele uren in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn zeker vijftien mensen om het leven gekomen. Er vielen ook minstens dertig gewonden, zo is vernomen van de veiligheidsdiensten en ooggetuigen.

De bomauto ontplofte in het centrum van Bagdad. Het is nog onduidelijk wie voor de aanslag verantwoordelijk is.



Afgelopen nacht lieten al zeker dertien mensen het leven bij een bomaanslag in de wijk Karrada. Daar vielen 34 gewonden. De terreurmilitie Islamitische Staat (IS) eiste de verantwoordelijkheid op.