IS eist aanslag aan ijssalon in Bagdad op

De bomaanslag van gisterenavond in de buurt van een ijssalon in de Iraakse hoofdstad Bagdad, is opgeëist door terreurgroep Islamitische Staat. Via zijn communicatiekanaal Amaq spreekt IS over een aanslag tegen "een bijeenkomst van sjiieten". Over hoeveel doden er bij de aanval vieren, heerst er nog onduidelijkheid.

Persagentschap AFP citeert bronnen binnen de Iraakse veiligheidsdiensten, die spreken van acht doden bij de aanslag in de nacht van maandag op dinsdag. Persbureau Associated Press verklaart dan weer, op gezag van bronnen binnen de politie en de veiligheidsdiensten, dat er dertien doden en 24 gewonden zijn, al-Arabija sprak van elf doden.



Bomauto

De Iraakse veiligheidsbronnen verklaarden dat een kamikaze een bomauto liet ontploffen voor een populair ijssalon in de wijk Kerrada. Aangezien momenteel de ramadan aan de gang is, trekken de moslims na zonsondergang massaal naar de restaurants en cafés om de vasten te doorbreken. Tijdens de ramadan vinden er in Irak wel vaker gewelddaden plaats. Lees ook "Tientallen IS-strijders gedood bij luchtaanvallen"

