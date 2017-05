Bij twee IS-bomaanslagen in Irak vallen zeker 35 doden

EB

20/05/17 - 13u30 Bron: AFP

In een voorstad van Basra vielen elf doden en 30 gewonden bij een zelfmoordaanslag aan een checkpoint. © reuters.

Bij bomaanslagen in Bagdad en het zuiden van Irak, opgeëist door IS, zijn zeker 35 mensen omgekomen. Er vielen ook tientallen gewonden. Dat melden de Iraakse autoriteiten. De aanslagen van vorige nacht kwamen er tegen de achtergrond van een nu al zeven maanden durend offensief op Mosoel, het grootste IS-bolwerk in Irak.