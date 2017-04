Jambon, Vandeput en Francken praten in Irak over veiligheid en migratie

EB

24/04/17 - 14u39 Bron: Belga

Vandeput, Jambon en Francken tijdens een vorige gezamenlijke missie in Tunesië. © belga.

De N-VA-ministers van Binnenlandse Zaken en Defensie, Jan Jambon en Steven Vandeput, en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken zijn gisteren naar Irak afgereisd voor een missie, zo is vandaag vernomen. Het bezoek eindigt woensdag. Over het programma heerst discretie, maar de missie staat in het teken van veiligheid en migratie, klinkt het op het kabinet van Binnenlandse Zaken.

De samenwerking met Irak staat centraal in de strijd tegen terrorisme. België maakt deel uit van de internationale coalitie die onder meer in Irak strijdt tegen IS. Zo'n 280 Belgische militairen verblijven in een gevechtszone in Syrië of Irak. Belgische F-16's voeren vanuit Jordanië operaties uit boven Irak en Syrië. Daarnaast zijn een veertigtal instructeurs actief in Irak, een 30 in Erbil, de hoofdstad van het autonome Koerdistan, en een tiental in Bagdad.



België werd in het verleden geconfronteerd met een migratiegolf uit Irak, waartegen Theo Francken een aantal, soms controversiële maatregelen nam om de toevloed te beheersen. Daarnaast werden vluchtelingen met premies aangemoedigd om terug naar huis te keren.