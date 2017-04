Sp.a wil transparantie over Belgische F16's: "Anders geef je IS de kans om propaganda te voeren"

Door: redactie

Sp.a-kamerlid Alain Top wil dat de gemengde kamercommissie Defensie en Buitenlandse Zaken ingelicht wordt over de burgerslachtoffers die gevallen zijn bij luchtaanvallen op Mosoel. Nu blijkt dat er mogelijk ook Belgische F-16's bij betrokken zijn, wil hij een zo groot mogelijke transparantie. "Anders geef je IS de kans om propaganda te voeren tegen de internationale coalitie."

Bij luchtaanvallen op Mosoel op 17 maart zouden minstens honderd burgerslachtoffers zijn gevallen. Journalist Martin Chulov van The Guardian meldde gisteren op zijn Twitteraccount dat het Pentagon de betrokkenheid van het Amerikaanse, Britse, Franse en Belgische leger bevestigt in een rapport.



Groen-Kamerlid Wouter De Vriendt wil zo snel mogelijk de Opvolgingscommissie Buitenlandse Operaties samenroepen. Zijn sp.a-collega Top vindt dat de gemengde commissie Defensie en Buitenlandse Zaken beter geplaatst is. Die vergadert niet achter gesloten deuren en Top wil een zo groot mogelijk transparantie.



"Mensen achter coalitie krijgen"

"Je wint geen oorlog door bommen te gooien alleen, je moet de mensen achter de coalitie krijgen. En dat doe je alleen met transparantie. Anders geef je IS de kans om propaganda te voeren", zegt Top.



Het sp.a-kamerlid wil ook dat een onafhankelijke instantie -zoals Airwars- kan nagaan of er burgerslachtoffers gevallen zijn. Dat zou kunnen als de coördinaten van de luchtoperaties doorgegeven worden.