Waarom IS voorstelde om dit meisje dood te schieten

"Ik wil mijn mama." Hawra' mompelt de woorden terwijl ze in de armen van haar grootmoeder Aliya ligt. Haar mond beweegt amper, haar gezicht zit onder de schrammen en de brandwonden op haar keel en been moeten nog genezen. In één oog zitten granaatscherven, het andere houdt ze dicht vanwege de pijn. Dokters kunnen niet voorspellen of het meisje van 4,5 jaar oud ooit nog deftig zal kunnen zien. "Ik denk eraan om te sterven", snikt Aliya voor de camera van CNN. "Alles beter dan zo'n leven. Hawra was vroeger een kleine bloem, ze was constant aan het lopen en spelen. Nu heeft ze geen moeder en geen ogen meer."

De kleuter raakte zwaargewond bij de luchtaanval op 17 maart in Mosoel, haar moeder zou een van de vele bombardementen van de coalitie die dag niet overleven. Officieel zijn er toen 141 dodelijke slachtoffers gevallen, maar in realiteit ligt dat cijfer waarschijnlijk nog hoger. "Er liggen nog veel lichamen onder het puin", weet de Iraakse kolonel Mohammad Shumari. "Het was gewoon een massamoord", stelt Aliya onomwonden.

Brood bakken

Ala'a Al-Tai, de vader van Hawra, weet nog perfect hoe het er die dag aan toeging. Via gaten in de muur kan er van het ene gebouw naar het andere gegaan worden. IS-strijders gebruiken die 'tunnels' om zich ongezien te verplaatsen. Met dertig personen -waaronder ook vrouwen en kinderen- zaten ze samen in één woning aan het eind van de straat. De moeder zou echter samen met Hawra' en nog twee familieleden naar haar eigen huis terugkeren om brood te bakken en meer kleren te gaan halen.

"Er hing overal stof"

Net op dat moment begonnen de luchtaanvallen in alle hevigheid. "Er hing overal stof", aldus Ala'a. "Stenen en puin vielen op de woning waar we ons schuilhielden. Mijn moeder begon te roepen en vroeg om op verkenning te gaan."



Drie huizen -waaronder ook dat waar zijn geliefde op dat moment zat- waren met de grond gelijkgemaakt. Het enige wat hij nog hoorde, was het gehuil van zijn dochter zwakjes op de achtergrond. "Ze had een stuk muur over zich heen gekregen. Ik riep de naam van haar moeder, tante en nonkel, maar er kwam geen reactie meer."