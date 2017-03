"Onderzoek naar burgerslachtoffers door Belgische aanvallen in Irak"

Bewerkt door: ADN

30/03/17 - 22u03 Bron: Belga

Minister van Defensie Steven Vandeput bracht vorige week een bezoek aan de Belgische operatie tegen IS op een luchtmachtbasis in Jordanië. © belga.

Strijd tegen IS Bij het federaal parket loopt een onderzoek naar mogelijke burgerslachtoffers bij luchtaanvallen door het Belgische leger in de regio van Mosoel. Dat hebben oppositieleden Alain Top (sp.a) en Wouter De Vriendt (Groen) gezegd in het VRT-programma Terzake. Het parket wou de informatie niet bevestigen aan de VRT.

Mosoel Volgens een tweet van Airwars hebben de Belgische en Franse ministeries van Defensie aan de ngo verteld dat ze onderzoeken of hun vliegtuigen betrokken zijn geweest bij een bombardement op het district Al Jadida in Mosoel. Daar vielen op 17 maart minstens 200 burgerslachtoffers bij zware bombardementen.



Volgens Top en Devriendt is bij het federaal parket een onderzoek geopend. "België is zeer actief in de regio van Mosoel. Als zich daar zo'n zware aanval voordoet met heel veel burgerslachtoffers, is het logisch dat men op zoek gaat naar zij die verantwoordelijk zijn", aldus De Vriendt. Dat gebeurt binnen de internationale coalitie op het hoogste militaire niveau, maar ook door het federaal parket. De Vriendt heeft weet van "verschillende onderzoeken".