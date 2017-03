Minstens vijftien doden bij zelfmoordaanslag in Bagdad

Door: redactie

Momentopname na de aanslag op de markt in Al-Sinek, Bagdad. Archieffoto. © anp.

Bij een zelfmoordaanslag ten zuiden van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn gisteren minstens vijftien doden gevallen en meer dan veertig mensen gewond geraakt. Dat hebben officiële bronnen aan BBC gemeld. Een kamikaze liet een vrachtwagen gevuld met explosieven ontploffen aan een controlepunt van de politie.

De aanslag werd nog niet opgeëist, maar lijkt op de aanvallen die de afgelopen maanden werden uitgevoerd door terreurgroep Islamitische Staat in Irak.



Het Iraakse leger voert momenteel een offensief uit om Mosoel, het laatste bolwerk van IS in het land, opnieuw te veroveren van de groep.