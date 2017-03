112 lichamen burgerslachtoffers geborgen uit puin in Mosoel

Bewerkt door: Redactie

In de Iraakse stad Mosoel zijn tot nu toe de lichamen van 112 mensen uit het puin gehaald. Het gebouw was vorige week het doelwit van een Amerikaanse aanval op strijders van Islamitische Staat (IS), meldt CNN vandaag.

"Het grote aantal doden doet vermoeden dat er burgers onder slachtoffers zitten", stelt een medewerker van het Iraakse Ministerie van Volksgezondheid. De Verenigde Staten hebben nog niet gereageerd op de uitspraken van de medewerker.



Over de aanslag bestaat nog veel onduidelijkheid. Het Iraakse leger en de Verenigde Staten beschuldigen IS ervan het gebouw te hebben opgeblazen met een vrachtwagen vol explosieven.



Autobom

In een verklaring van zondag stelt het leger dat er geen bewijs is dat het gebouw is ingestort door recente luchtaanvallen van de door de Verenigde Staten geleide coalitie. Niet ver van het gebouw vonden militairen een autobom.



De internationale coalitie die onder leiding van de VS in Irak tegen IS vecht, heeft een onderzoek ingesteld naar de explosie, waarbij naar schatten 200 burgerdoden vielen.