Offensief tegen IS in het westen van Mosoel verloopt moeizaam

De Iraakse strijdkrachten geraken bij hun offensief in het westen van het IS-bastion Mosoel naar eigen zeggen slechts moeizaam vooruit. Als reden noemde militair woordvoerder Jihja Rasul de bezorgdheid over het leven van de burgerbevolking, dat door een groot aantal IS-sluipschutters gevaar loopt. Bovendien is het westen van de stad volgebouwd en dichtbevolkt. De aanvallers zijn doorgestoten tot het centrum van de stad, dat verweven is door nauwe straatjes.