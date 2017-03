Bijna 100.000 mensen op de vlucht uit West-Mosoel

Door: redactie

15/03/17 - 12u13 Bron: Belga

Bijna 100.000 inwoners van het westelijke deel van de Iraakse stad Mosoel hebben hun woning verlaten sinds het begin van het offensief om het stadsdeel te heroveren op terreurgroep IS. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM).

In totaal zijn al 97.374 mensen, of 16.229 gezinnen, hun huizen ontvlucht. Toen het offensief halverwege februari begon bevonden zich nog zowat 750.000 inwoners, onder wie 350.000 kinderen, in het dichtbevolkte westen van de stad.



Het Noord-Iraakse Mosoel is het laatste IS-bastion in het land. De pogingen van het Iraakse leger en zijn bondgenoten om Mosoel te heroveren, begonnen in oktober vorig jaar. Sinds eind januari hebben ze het oostelijke deel van de strategisch belangrijke stad weer in handen.