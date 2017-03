Iraakse troepen hebben meer dan derde van West-Mosoel in handen

Door: redactie

12/03/17 - 10u23 Bron: Belga

Iraakse troepen patrouilleren in het westen van Mosoel. © afp.

De Iraakse regeringstroepen hebben meer dan een derde van het westelijke deel van Mosoel veroverd op de jihadisten van terreurgroep IS. Dat meldde generaal Maan al-Saadi zondag aan AFP. Op 19 februari begon het offensief om de stad. De Noord-Iraakse stad Mosoel, die in twee gesneden wordt door de rivier de Tigris, was lange tijd het bolwerk van de terreurgroep in Irak.