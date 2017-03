"Eerste chemische aanval in Mosoel"

Door: redactie

4/03/17 - 01u31 Bron: Belga

Duizenden burgers in Mosoel sloegen donderdag op de vlucht © ap.

In de Iraakse stad Mosoel zijn bij een vermoedelijke chemische aanval twaalf mensen gewond geraakt. Dat heeft het Internationale Rode Kruis (ICRC) bevestigd aan BBC. Het zou gaan om de eerste chemische aanval in de stad, die deels gecontroleerd wordt door terreurgroep Islamitische Staat.

Volgens een arts van het ICRC, dat gevestigd is in het naburige Irbil, raakten onder meer een elfjarige jongen en een baby gewond. Dat zou zijn gebeurd tijdens twee incidenten waarbij mortiervuur werd afgevuurd naar woningen in het oosten van Mosoel. Ze maakten melding van een chemische stank na de aanval en leden onder meer aan ademhalingsproblemen en huidirritatie.



Het is nog niet duidelijk welk product werd gebruikt, maar de incidenten worden behandeld als chemische aanvallen. De symptomen doen vermoeden dat ze het slachtoffer werden van een "blaartrekkend chemisch product", aldus directeur voor het Midden-Oosten van ICRC Robert Mardini. De producten, waartoe mosterdgas behoort, veroorzaken blaren, rode ogen, irritatie, braken en hoesten.



De Werelgezondheidsorganisatie zegt in een mededeling op de hoogte te zijn van de incidenten en heeft samen met de lokale partners een noodplan op poten gezet om de slachtoffers van de zeer giftige chemische stof te helpen. De WHO zegt in het verleden al concrete stappen te hebben gezet om te reageren op mogelijke chemische aanvallen.



Het gebruik van chemische wapens is verboden volgens het internationaal humanitair oorlogsrecht. Wie verantwoordelijk is voor de aanvallen is nog niet geweten, maar de mortieren zouden naar verluidt zijn afgevuurd vanuit het westen van Mosoel, dat in handen is van IS. De terreurgroep wordt er al langer van verdacht chemische aanvallen uit te voeren in Irak en buurland Syrië, al zou in Syrië ook het regime al dergelijke aanvallen hebben uitgevoerd, zo blijkt uit rapporten van de Verenigde Naties.