Irak niet langer op lijst Trumps nieuw inreisverbod

Door: redactie

1/03/17 - 07u01 Bron: ANP

Anonieme bronnen zeggen dat er druk is uitgeoefend op Trump, omdat Irak een belangrijke rol heeft in de strijd tegen Islamitische Staat. © photo news.

Irak wordt verwijderd van de lijst met landen waar een Amerikaans inreisverbod voor haar burgers voor geldt. President Donald Trump neemt dit besluit na druk van het Pentagon en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat melden Amerikaanse media.

Vier anonieme bronnen zeggen dat er druk is uitgeoefend op Trump, omdat Irak een belangrijke rol heeft in de strijd tegen Islamitische Staat. De president zou het nieuwe decreet vandaag tekenen.



Trump vaardigde eind januari met een presidentieel decreet een inreisverbod uit dat met succes werd aangevochten door onder meer de staat Washington. Het inreisverbod werd daarna opgeschort en Trump beloofde met nieuwe plannen te komen.



Tijdens een toespraak voor het Amerikaanse Congres in de voorbije nacht zei de president niets over het inreisverbod.