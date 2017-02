Irak lanceert offensief om Mosoel op IS te heroveren

Door: redactie

19/02/17 - 09u30 Bron: ANP

Iraakse troepen bereiden zich voor op het offensief om het westen van de stad Mosoel te heroveren op IS. © afp.

De Iraakse troepen hebben twee dorpen ten zuiden van Mosoel heroverd. Irak lanceerde vandaag een offensief om IS te verdrijven uit het westelijke deel van de stad. Het oostelijke deel van Mosoel is als sinds eind januari in handen van Irak en zijn bondgenoten. In een mededeling vandaag zegt generaal Abdoulamir Yarallah dat de Iraakse militairen Athbah en Al-Lazzagah hebben heroverd. Die twee dorpen zijn de laatste voor de luchthaven van Mosoel, die in handen is van IS. De luchthaven, die momenteel buiten gebruik is, en de aanpalende militaire basis bevinden zich in de zuidelijke rand van de stad, aan de oostelijke oever van de rivier de Tigris.