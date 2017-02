Iraaks leger kondigt met flyers eindoffensief in Mosoel aan

Door: redactie

18/02/17 - 23u52 Bron: Belga, Reuters

Strijders van de paramilitaire organisatie Hashed al-Shaabi vechten aan de zijde van het Iraakse oorlog en bereiden zich voor op het offensief op Mosoel. © afp.

Het Iraakse leger heeft vandaag duizenden pamfletten uitgestrooid boven het westelijke deel van de stad Mosoel om de bevolking van het door Islamitische Staat (IS) gecontroleerde stadsdeel te waarschuwen dat eerlang een grootschalig grondoffensief zal worden geopend. In West-Mosoel zitten nog honderdduizenden burgers als ratten in de val.

In de flyers laat het ministerie van Defensie weten dat de troepen nu oprukken naar het westen van de stad: "Jullie leger trekt nu in de richting van de rechterkant, met alle vertrouwen in God," stond er te lezen op een van de flyers, die werd gepubliceerd op sociale media. Met de "rechterkant" wordt verwezen naar het westen van de Noord-Iraakse stad. "Maak jullie klaar om de zonen van jullie strijdmacht te verwelkomen en om met hen samen te werken, zoals jullie broers aan linkse zijde gedaan hebben, om het verlies te beperken en het einde van de strijd te bespoedigen," zo ging de tekst verder.



In een verklaring liet het Iraakse ministerie van Defensie weten dat andere flyers IS-leden aanmanen om "hun wapens neer te leggen en zich over te geven".



Laatste IS-bolwerk in Irak

Het Iraakse leger, dat in de strijd tegen IS gesteund wordt door Amerikaanse troepen, maakte half januari bekend dat het alle wijken in het oostelijke deel van Mosoel op IS had veroverd. De rivier Tigris deelt Mosoel in tweeën. Naast een onbekend aantal strijders van IS zitten in het westelijk deel van de stad naar schatting nog 650.000 burgers.



Het offensief om Islamitische Staat uit Mosoel te verdrijven, startte in oktober. Het is de laatste grote Iraakse stad in IS-handen. In 2014 riep de radicaalislamitische groep de regio uit tot een kalifaat dat ook delen van Syrië omvat. Een IS-nederlaag in Mosoel zou een einde maken aan de Iraakse helft van het kalifaat. Raqqa is de Syrische 'hoofdstad' van het kalifaat.



Volgens Lise Grande, speciaal VN-gezant voor Irak, kunnen zo'n 400.000 burgers in Mosoel hun thuis verliezen door het offensief en kampt het westen van de stad met voedsel- en brandstoftekorten. De markten zijn gesloten.



Ziekenhuis vernietigd

De militaire coalitie onder leiding van de VS maakte vandaag bekend dat ze een gebouw in het voornaamste ziekenhuis van west-Mosoel hadden vernietigd, waar zich vermoedelijk een IS-commandocentrum bevond. "De coalitie kon door middel van inlichtingen, bewaking en verkenning vaststellen dat IS de gebouwen niet meer gebruikte voor medische doeleinden en dat burgers niet langer toegang hadden tot de site," zo luidt het in een verklaring.



Volgens IS kwamen bij de aanval echter enkel 18 burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, om het leven. 47 anderen zouden gewond zijn.



Onafhankelijke media hebben geen toegang tot het westen van Mosoel of andere IS-gebieden in Syrië of Irak en kunnen bijgevolg geen cijfers verifiëren.