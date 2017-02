Derde aanslag in drie dagen tijd in Bagdad: zestien doden

Door: redactie

Bij een aanslag met een bomauto op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn minstens zestien doden gevallen. Het is al de derde aanslag in drie dagen tijd in Bagdad. Dat meldt een verantwoordelijke van het ministerie van Binnenlandse Zaken.