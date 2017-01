IS verloor vorig jaar bijna vierde van grondgebied

Door: redactie

19/01/17 - 03u30 Bron: Belga

Mensen ontvluchten hun huis ten oosten van Mosoel tijdens de gevechten van de Iraakse veiligheidskrachten tegen IS. © ap.

Islamitische Staat (IS) verloor in 2016 bijna een vierde (23 procent) van haar grondgebied in Iran en Syrië. Dat blijkt uit een studie van onderzoeksbureau IHS Markit, die in de afname een bedreiging voor de samenhang van de terreurgroep ziet.

Tussen januari en eind december vorig jaar nam de oppervlakte van het door IS uitgeroepen "kalifaat" in de twee landen af van 78.000 naar 60.400 vierkante kilometer. In 2015 verloor IS maar 14 procent van haar grondgebied, van 90.800 naar 78.000 vierkante kilometer. "In 2016 verloor IS ongezien veel grondgebied, vooral zones die belangrijk zijn voor het bestuursproject van de groep", zegt IHS-analist Columb Strack.



Interne verdeeldheid

In Syrië moest IS afstand doen van de steden Dabiq en Minbej, en in Irak van Ramadi en Fallujah. Volgens IHS is de terreurgroep intern verdeeld over de vraag hoe op de gebiedsverliezen gereageerd moet worden. "Dit verhoogt het risico op overloperij naar rivaliserende jihadistische groepen in Syrië, of zelfs een breuk", zegt een andere IHS-expert, Ludovico Carlino.



Raqqa

IHS acht het waarschijnlijk dat de Iraakse regering Mosoel tegen midden dit jaar weer in handen zal hebben, maar verwacht voor Raqqa meer moeilijkheden. "Raqqa is het hart van Islamitische Staat en ze zullen er niet zonder slag of stoot vertrekken", aldus Strack. "Om de groep in 2017 uit Raqqa te verdrijven zal er waarschijnlijk een grote grondoperatie nodig zijn van een van de grote externe spelers: de Verenigde Staten, Turkije of de door Rusland en Iran gesteunde Syrische regeringstroepen."