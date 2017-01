Iraakse troepen naderen Tigris in Mosoel

Door: redactie

7/01/17 - 14u55 Bron: Belga

Iraakse strijdkrachten in Mosoel, beeld van gisteren. © reuters.

Strijd tegen IS In hun strijd tegen Islamitische Staat (IS) naderen de Iraakse troepen in Mosoel de Tigris, de rivier die door het centrum van de stad vloeit. Dat meldt een militaire bron.