Zeker 32 doden bij bomaanslag in Bagdad, IS eist verantwoordelijkheid op

Door: redactie

2/01/17 - 13u01 Bron: Belga

© reuters.

Bij een zelfmoordaanslag met een bomauto in Sadr-stad, een overwegend sjiitische wijk in het noordoosten van Bagdad, zijn minstens 32 mensen omgekomen en 61 gewonden gevallen. Dat melden de lokale politie en de hulpdiensten. Een groot deel van de slachtoffers zijn dagloners die er op een plein stonden te wachten op werk. Islamitische Staat (IS) heeft de verantwoordelijkheid voor de zelfmoordaanslag opgeëist, meldt het agentschap Amaq, dat als spreekbuis van de terreurorganisatie geldt.