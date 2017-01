Doden en gewonden bij IS-aanslag nabij pelgrimsoord in Irak

Door: redactie

1/01/17

Bij een aanslag in de omgeving van de voor sjiieten heilige stad Najaf zijn in Irak minstens 13 mensen omgekomen. Verschillende aanvallers hadden een controlepost van de veiligheidstroepen ten zuiden van de stad aangevallen, klinkt het vandaag in politiekringen. Eerst hadden de aanvallers vanuit een auto het vuur geopend, waarna twee onder hen zich met hun explosievengordels en hun met bommen geladen voertuig in de lucht lieten springen.