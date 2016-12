"Mogelijk burgerslachtoffers bij aanval op parking ziekenhuis in Mosoel"

Door: redactie

30/12/16 - 09u52

De internationale coalitie tegen de jihadisten van terreurgroep Islamitische Staat heeft gisteren een luchtaanval uitgevoerd op de parking van een ziekenhuis in de Iraakse stad Mosoel, waarbij mogelijk burgerslachtoffers zijn gevallen. Dat heeft de coalitie onder leiding van de Verenigde Staten gemeld in een persbericht.

Het Iraakse leger heeft donderdag de tweede fase van het offensief gelanceerd om de op een na grootste stad van Irak, die twee jaar geleden in de handen van terreurgroep Islamitische Staat viel, opnieuw te veroveren.



Volgens het persbericht van Centcom, het Amerikaanse commando in het Midden-Oosten, had de coalitie haar aanval gericht tegen een "bestelwagen die jihadistische strijders vervoerde". De coalitie moest toegeven dat er mogelijk burgerslachtoffers gevallen zijn.