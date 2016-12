IS executeert dertien burgers in buurt van Mosoel

Door: redactie

Een vrouw uit Mosoel zit met haar kinderen op een oude koelkast op een verzamelplek voor vluchtelingen in Bartella, op 30 km van Mosoel. © ap.

De terreurgroep Islamitische Staat (IS) heeft in oktober dertien burgers "standrechtelijk geëxecuteerd" in twee dorpen in het noorden van Irak, in de buurt van het zwaar bevochten Mosoel. Dat zegt de mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch (HRW). De meeste van de slachtoffers hadden zich verweerd tegen strijders van IS toen het Iraakse leger halverwege oktober met een offensief begon om de stad te heroveren op de terreurgroep.

De standrechtelijke executie vond plaats op 17 oktober, de eerste dag van de inval van het Iraakse leger in Mosoel. Een veertigtal inwoners van twee omringende dorpen waren die dag in opstand gekomen tegen IS-aanhangers, die de dorpen al sinds juni 2014 in handen hadden. Negentien terroristen kwamen daarbij om het leven. De terreurgroep sloeg terug, door een aantal van die burgers gevangen te nemen en te executeren, staat in een rapport van Human Rights Watch.



Twee jonge kinderen

Een aantal van de geëxecuteerden was betrokken bij de opstand, maar er waren volgens Lama Fakih, adjunct-directrice voor het Midden-Oosten bij HRW, ook burgers bij die er helemaal niets mee te maken hadden. Onder hen twee jonge kinderen.



IS heeft Mosoel en de omringende vlakte van Nineve al sinds 2014 in handen. Het Iraakse leger begon dit najaar met een offensief om de gebieden terug te winnen, en kon met behulp van een internationale coalitie geleid door de Verenigde Staten het gros van het terrein al heroveren. Maar de herovering van Mosoel verloopt moeizaam: hoewel het grootste deel van het oosten van de stad weer in handen is van het Iraakse regime, blijft IS in het westelijke deel hardnekkig standhouden.



Mosoel is de op een na grootste stad in Irak, en het laatste bolwerk van IS in het land.